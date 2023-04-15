При этом он подчеркнул, что есть аргументы как "за", так и "против" сокращения количества предметов.

Министр образования и науки Оксен Лисовый обратился к украинцам с призывом обсудить вопрос о количестве предметов, которые дети изучают в настоящее время в школах.

Об этом он написал на своей странице в соцсети. Он предложил родителям, чьи дети учатся за границей, поделиться мнением. При этом он подчеркнул, что есть аргументы "за" и "против" сокращения количества предметов.

Лисовый привел пример, что в 7-9 классе школьники учат около 20 предметов. Такое количество трудно выучить без стресса и только на онлайн-обучении. Лисовый добавил, что кое-где ученики не имеют гаджетов, а педагоги адаптированных учебных программ. Поэтому, по словам министра, дети все равно сосредотачиваются на главных для них предметах.

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"Это я вижу и как отец, и долгое время наблюдал как директор Малой академии наук", - добавил министр.

По словам Лисового, важно оптимизировать учебные программы, чтобы понять, какую нагрузку получают дети на уроках и на самостоятельную проработку дома, и в какой форме проходит обучение.

Лисовый отметил, что с 2027 года в старшей профильной школе дети смогут выбирать направление, по которому хотят учиться.

"Поэтому прошу вас поделиться мнением по этому вопросу в комментариях и рассказать об опыте посещения ваших детей школ за рубежом", - призвал министр.

Министр образования Оксен Лесной

21 марта Верховная Рада назначила директора Национального центра "Малая академия наук Украины" Оксена Лисового министром образования и науки.

8 апреля Лисовый жестко отреагировал на скандал с русскоязычной преподавательницей философии в Государственном налоговом университете в Ирпене. Министр подчеркнул, что к педагогу будут применены соответствующие меры.

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