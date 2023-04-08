Министр пообещал принять меры в отношении преподавательницы из Ирпеня, которая отказалась переходить на украинский.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой призывает родителей формировать украиноязычную среду для детей. Напомним, что по итогам опроса Фонда "Демократические инициативы" выяснилось, что среди украинцев значительно выросла доля граждан, перешедших на государственный язык.

Соответствующий пост о важности "украинского" чиновник сделал в социальной сети Facebook, акцентируя, что родной язык должен присутствовать в жизни ребенка с ранних лет.

"Человек является патриотом той страны, на языке которой он разговаривает со своими детьми. Я безмерно радуюсь, когда слышу, как русскоязычные люди общаются с собственными детьми на украинском. Спасибо всем тем русскоязычным, которые перешли на украинский, и призываю: формируйте вокруг своих детей украиноязычную среду - мультфильмы, кино, книги, круг общения, контент в сети", - сообщил Лисовой.

Он отметил, что так поступают люди, которые желают успеха своим детям и верят, что своими усилиями могут привезти к этому успеху и Украину.

"Манипуляции вокруг языка - это не что иное, как лицемерие. И мне крайне сложно оставаться здесь равнодушным. Если кто-то, преподавая на украинском, на перемене переходит на русский, - он или она на самом деле демонстрирует детям свое скептическое, пренебрежительное отношение к государству. Я прошу всех прекратить такую практику. Если русскоязычные родители способны перейти на украинский с детьми, то почему система образования не способна поддержать их украиноязычной средой?",- отметил Лисовой.

Он заявил, что случай с преподавательницей учебного заведения, которая не смогла перейти на государственный язык, - это прямое нарушение действующего законодательства: "По этому случаю будут приняты меры. Это очевидно. Но не только в нарушении законодательства вопрос", - сообщил Лисовой.

Скандал с учительницей в Ирпене - что известно

Напомним, что в Государственном налоговом университете в Ирпене преподавательница по философии Любовь Воробьева отказалась преподавать на украинском языке, несмотря на просьбу одной из студенток преподавать на государственном.

Инцидент произошел на одной из лекций 4 апреля. Преподавательница в свою защиту заявила, что преподавала русский 35 лет и не собирается нарушать эту "традицию" даже на экзамене.

Позже в университете сообщили, что временно отстранили "недопедагога" от исполнения обязанностей.

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