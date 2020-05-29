На Житомирщине суд оштрафовал учительницу на 51 гривню за фото обнаженного тела в группе села в Viber

Также она должна заплатить 420 гривень судебного сбора.

На Житомирщине суд оштрафовал учительницу одной из сельских школ за то, что она выложила собственное обнаженное фото в общую группу села в Viber.

Соответствующее постановление суда размещено в Едином госреестре судебных решений.

Женщину признали виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 173 КУоАП. В суде она рассказала, что данное фото хотела направить для своей дочери с целью получения консультации у врача относительно проведения медицинского вмешательства.

В итоге женщину обязали уплатить штраф в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 51 гривню. Также женщина должна заплатить 420 гривень 40 копеек судебного сбора (0,2 размера прожиточного минимума).

Как сообщал УНИАН, ранее суд восстановил в должности учительницу, которая держала в заложниках учеников.

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