Суд восстановил в должности учительницу, которая держала в заложниках школьников (видео)

Инцидент произошел год назад.

В городе Шостка Сумской области восстановили в должности 71-летнюю преподавательницу Нину Кобизкую, которая закрылась с пятиклассниками в кабинете и не выпускала их, пока не приехала полиция.

Читайте такжеВ Киеве учительница травила и унижала детейОб этом говорится в сюжете ТСН.

Сам инцидент произошел год назад.

Учительница математики должна была пройти переаттестацию и провести урок перед педагогической комиссией. Вместо этого – закрылась в классе вместе с детьми.

Ранее УНИАН сообщал, как в Днепре учительница поздравила первоклассников открытками со Сталиным.