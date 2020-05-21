Суд восстановил в должности учительницу, которая держала в заложниках школьников (видео)
14:40, 21 мая 2020Общество
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Инцидент произошел год назад.
Ученики в заложниках: суд восстановил в должности скандальную учительницу из Шостки
В городе Шостка Сумской области восстановили в должности 71-летнюю преподавательницу Нину Кобизкую, которая закрылась с пятиклассниками в кабинете и не выпускала их, пока не приехала полиция.
Читайте такжеВ Киеве учительница травила и унижала детейОб этом говорится в сюжете ТСН.
Сам инцидент произошел год назад.
Учительница математики должна была пройти переаттестацию и провести урок перед педагогической комиссией. Вместо этого – закрылась в классе вместе с детьми.
Ранее УНИАН сообщал, как в Днепре учительница поздравила первоклассников открытками со Сталиным.
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