Авария на ЗАЭС может иметь глобальные последствия, приведя к радиоактивному загрязнению значительных территорий.

Остановка реакторов Запорожской АЭС и потеря всех источников электропитания может привести к выходу из строя систем охлаждения и повреждению активной зоны реакторной установки, следствием чего станет выброс радиоактивных веществ в окружающую среду.

Как сообщили в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, именно по такому сценарию произошла авария на японской атомной станции "Фукусима-1" в 2011 году.

"Атомная электростанция должна иметь постоянное электропитание для бесперебойного обеспечения собственных потребностей – охлаждения ядерного топлива в активных зонах реакторных установок и охлаждения отработанного топлива в бассейнах выдержки, поддержки систем контроля и управления. Эти потребности обеспечиваются либо за счет работающих энергоблоков, либо за счет внешнего энергопитания. При остановке всех энергоблоков должно быть обеспечено устойчивое внешнее энергоснабжение", - рассказали в ведомстве.

Там отметили, что из-за российских обстрелов повреждены три из четырех линий, которые соединяют ЗАЭС с энергосистемой Украины. При повреждении четвертой линии станция потеряет возможность получать электроэнергию для собственных нужд. На этот случай есть дизель-генераторы, но для их работы длительное время понадобится большое количество дизельного топлива, с поставками которого могут возникнуть сложности из-за препятствий со стороны российских военных.

"После потери всех источников обеспечения электроэнергией начнется процесс плавления ядерного топлива, в результате чего может произойти выход радиоактивных веществ в окружающую среду", - отметили в Госинспекции.

Эксперты также добавили, что авария на ЗАЭС может иметь глобальные последствия, приведя к радиоактивному загрязнению значительных территорий. В частности, в зависимости от погодных условий радиоактивное облако может добраться до территории Европы, или России и Беларуси. Кроме этого, ЗАЭС расположена на берегу Каховского водохранилища, что также может стать причиной радиоактивного загрязнения Днепра и Черного моря.

Ситуация на ЗАЭС - что известно

Напомним, 18 августа российское военное командование угрожало остановить работу крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции.

До этого в Минобороны РФ заявили, что 19 августа на ЗАЭС может произойти "масштабная провокация киевского режима" во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Украину.

Как сообщили в Главном управлении разведки Украины, Россия готовит на завтра, 19 августа, провокацию на Запорожской АЭС.

Персонал Запорожской атомной электростанции призвал мир не допустить непоправимого из-за безответственности и безумия российских оккупантов.

Как писал УНИАН, 11 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть уверенность в том, что траектория крылатых ракет, которыми Россия обстреливает территорию Украины, неслучайно пролегает над украинскими АЭС. По словам главы государства, Россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную аварию на Запорожской атомной станции.

В августе российские захватчики несколько раз обстреляли оккупированную ими Запорожскую АЭС. Также оккупанты сделали на ЗАЭС военный склад и прячут тяжелую артиллерию между атомными блоками.

Кроме этого, российская сторона заявила, что станция заминирована и может быть взорвана.

В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш призвал РФ вывести войска и военную технику с территории Запорожской АЭС. Он также заявил о необходимости прекратить все боевые действия в районе ЗАЭС и не целиться в объекты станции и ее окрестности.

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