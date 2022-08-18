Известно, что российские оккупанты вмешиваются в процесс управления атомным объектом, который уже представляет опасность для функционирования ЗАЭС

Остановка Запорожской атомной электростанции, о которой угрожает Россия, приблизит мир к сценарию радиационной катастрофы. Москва продолжает демонстрировать всем ядерный терроризм.

Такое заявление обнародовали в "Энергоатоме" и в очередной раз напомнили, что ЗАЭС - крупнейшая атомная электростанция Европы.

"Из-за отключения генераторов ЗАЭС от энергосистемы Украины их нельзя будет использовать для работы на собственные нужды охлаждения топлива в случае обесточивания станции. Это приблизит возможный сценарий радиационной катастрофы", – подчеркнули в компании.

Кроме того, российские оккупанты вмешиваются в процесс управления атомным объектом, который уже представляет опасность для функционирования ЗАЭС, отметили в "Энергоатоме".

"Обстреливая и саму станцию, и линии, которыми она соединяется с энергосистемой Украины, россияне хотят отсоединить ЗАЭС от нее. А после этого - будут пытаться подключить станцию к Крыму. Но когда она не имеет связи с украинской энергосистемой, она перейдет в режим блекаута. Это все сделает возможным подключение ЗАЭС к энергосистеме России. Именно так осуществляется ядерный терроризм", – предупредили в "Энергоатоме"

В компании в очередной раз напомнили, что некомпетентные захватчики управляют Запорожской АЭС "с помощью гранат и автоматов".

"Нужно немедленно вывести российские войска с территории ЗАЭС и вернуть ее под полный контроль Украины! Только это сможет гарантировать безопасное функционирование атомного объекта!"– призвали в "Энергоатоме".

Ситуация на ЗАЭС: что известно

Как сообщал УНИАН, российские войска оккупировали ЗАЭС в начале марта, заведя туда около 500 своих военных, танки и тяжелое вооружение, в том числе взрывчатку. Работникам АЭС приходится работать под прицелом автоматов и в условиях сильного психологического давления. Также на станции присутствует персонал "Росатома".

11 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть уверенность в том, что траектория крылатых ракет, которыми Россия обстреливает территорию Украины, неслучайно пролегает над украинскими АЭС. По словам главы государства, Россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную аварию на Запорожской атомной станции.

В августе российские захватчики несколько раз обстреляли оккупированную ими Запорожскую АЭС. Также оккупанты сделали на ЗАЭС военный склад и прячут тяжелую артиллерию между атомными блоками.

Кроме этого, российская сторона заявила, что станция заминирована и может быть взорвана.

Сегодня Российская Федерация распространила дезинформацию о "провокации на Запорожской АЭС".

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