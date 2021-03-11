Во время траурной церемонии в Токио премьер-министр Японии отметил, что восстановление пострадавшего региона входит в завершающую стадию.

В четверг, 11 марта, жители Японии, молитвами, возложением цветов, со слезами на глазах почтили память жертв катастрофы на атомной электростанции «Фукусима-1». С момента трагедии прошло ровно 10 лет.

Читайте такжеBloomberg: Германия решила стать зависимой от газа из России после аварии в Фукусиме, и это ошибкаКак говорится в сюжете ТСН, последствия аварии все еще ликвидируют.

«11 марта 2011 года мир содрогнулся, следя за огромными волнами, которые навсегда изменили жизнь десятков тысяч японцев. Страна пережила катастрофу, подобной которой планета не видела со времен Чернобыля», – говорится в сюжете.

Выступая на траурной церемонии в Токио премьер-министр Японии Есихидэ Суга отметил, что восстановление пострадавшего региона входит в завершающую стадию. Он заверил, что правительство продолжит поддержку региона и будет прилагать усилия, чтобы люди имели возможность вернуться к пораженным катастрофой районам, передает DW.

Авария на атомной электростанции «Фукусима-1»

11 марта 2011 года на северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение, которое вызвало цунами (высота волны местами достигала 20 метров). Стена воды накрыла тогда целые города и деревни, а также атомную электростанцию «Фукусима-1».

В результате стихийного бедствия из строя вышла система охлаждения электростанции, что повлекло ряд взрывов и большую утечку радиации.

Аварию на «Фукусиме-1» считают крупнейшим атомным инцидентом со времен катастрофы на Чернобыльской АЭС.

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Автор: Катерина Шварц