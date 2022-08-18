Работники Запорожской АЭС призвали мир не допустить непоправимого из-за безответственности и безумия россиян.

Персонал Запорожской атомной электростанции призвал мир не допустить непоправимого из-за безответственности и безумия российских оккупантов.

Соответствующее обращение к мировому сообществу обнародовано в Telegram-канале Запорожской АЭС.

"За 5 прошедших месяцев нарушено множество правовых норм, принципов и регламентов обеспечения безопасности в сфере обращения с мирным атомом. А последние две недели атомная станция стала, по сути, целью непрерывных военных атак. Артиллерийские удары становятся с каждым разом все мощнее и опаснее, а угроза уничтожения критически важных объектов обеспечения ядерной безопасности – все более реальной", - отметили сотрудники станции.

Отмечается, что высококвалифицированные специалисты с уникальными компетенциями и опытом, находясь на своих рабочих местах, получают тяжелые ранения и погибают.

"Немало человеческих жертв и среди невинных, мирных жителей нашего Энергодара. Светлая память о них побуждает нас громко и откровенно заявить следующее. Остановитесь и задумайтесь! То, что происходит, ужасно и находится за гранью здравого смысла и морали для любого, кто думает хотя бы на один шаг вперед", - отмечают работники Запорожской АЭС.

В обращении отмечается, что скрыться от последствий масштабной ядерной катастрофы нельзя будет нигде.

"Мы убеждены, что коллективный разум и добрая воля могут заставить замолчать пушки и не допустить непоправимого! Ведь последствия могут оказаться на порядок ужаснее, чем итоги трагедий в Чернобыле и на Фукусиме", - говорится в документе.

Сотрудники станции подчеркнули, что почти 40 лет, без всякой аварии, безопасно эксплуатируют ее.

"Мы умеем профессионально управлять ядерной реакцией. Но бессильны перед человеческой безответственностью и безумием. И все, чего мы хотим – жить и работать, растить и воспитывать наших детей в мирном городе, в мирной стране, на мирной планете. Однако наши знания и возможности не безграничны. И мы обращаемся ко всему цивилизованному человечеству – помогите нам отстоять это право сегодня! Завтра - может быть поздно!", - отмечают авторы заявления.

Ситуация на ЗАЭС: что известно

Как сообщал УНИАН, 11 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть уверенность в том, что траектория крылатых ракет, которыми Россия обстреливает территорию Украины, не случайно пролегает над украинскими АЭС. По словам главы государства, Россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную аварию на Запорожской атомной станции.

В августе российские захватчики несколько раз обстреляли оккупированную ими Запорожскую АЭС. Также оккупанты сделали на ЗАЭС военный склад и прячут тяжелую артиллерию между атомными блоками.

Кроме этого, российская сторона заявила, что станция заминирована и может быть взорвана.

Сегодня Российская Федерация распространила дезинформацию о "провокации на Запорожской АЭС".

Вас также могут заинтересовать новости: