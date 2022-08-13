Также он отметил, что на ЗАЭС другой тип реакторов, чем был в Чернобыле.

Запорожская атомная электростанция опасна, пока на территории АЭС есть хоть бы один вооруженный россиянин.

Об этом сообщил член общественного совета по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко в эфире информационного телемарафона.

"Критических повреждений и утечки радиации сейчас нет, но каждую секунду, пока там находится абсолютно неадекватный враг, там может произойти что угодно. Поэтому пока на территории станции есть хотя бы один вооруженный россиянин, она опасна", - сказал он.

Также эксперт отметил, что на ЗАЭС другой тип реакторов, чем был в Чернобыле. Поэтому что бы там россияне ни сделали, спровоцировать такой термохимический взрыв, который произошел в 1986 году в Чернобыле, им не удастся.

"Я смотрел бы на опыт "Фукусимы", потому что на Фукусимской и Запорожской атомных электростанциях одинаковый тип реакторов. И повреждение этого ректора приводит к таким последствиям. Но как в 1986 году, так и во время аварии на "Фукусиме" (в 2011 году - УНИАН) произошли без всяких предупреждений и приходилось заниматься ликвидацией с нуля. Но во время пребывания рашистов на территории Запорожской станции у нас есть предупреждение, потому что враг неадекватен и может сделать что-то там, поэтому мы должны действовать на опережение. И сейчас первые действия, которые нужно совершать, это эвакуация с нескольких десятков километров вокруг станции, потому что независимо от того, куда подует ветер, эта территория пострадает", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, российские войска оккупировали ЗАЭС в начале марта, заведя туда около 500 своих военных, танки и тяжелое вооружение, в том числе взрывчатку. Работникам АЭС приходится работать под прицелом автоматов и в условиях сильного психологического давления. Также на станции присутствует персонал "Росатома".

5 августа оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС. В частности попали в высоковольтную линию связи, она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.

Также три "прилеты" были зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор. Серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. Сообщалось о рисках утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, а также высокой пожарной опасности.

6 августа оккупанты попали по площадке Запорожской АЭС непосредственно рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива.

11 августа захватчики снова обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию на Запорожской АЭС, заявил, что Россия в очередной раз пробила дно в мировой истории терроризма.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о существовании вероятности того, что оккупанты примут решение взорвать Запорожскую АЭС.

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