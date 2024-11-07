Взяточникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

На Закарпатье разоблачили две схемы уклонения от мобилизации мужчин призывного возраста. Помогали уклонистам руководитель районного ТЦК и заместитель командира бригады Теробороны.

По материалам следователей Нацполиции, оба фигуранта действовали порознь, но пользовались похожими "схемами": за деньги предлагали военнообязанным избежать призыва на основании поддельных документов о "плохом" здоровье.

Для этого фигуранты обеспечивали потенциальных призывников фиктивными медзаключениями ВВК о наличии тяжелых заболеваний. Затем уклонисты с помощью подделки снимались с воинского учета и могли незаконно выехать за границу.

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Стоимость таких "услуг" составляла от $4 тыс. с клиента.

Фигурантам выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 368 и ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса ("принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом"; "злоупотребление влиянием").

Взяточничество в Украине

Недавно Украину всколыхнул скандал, когда у руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы нашли почти $6 млн. Дома у нее пачками денег были набиты все полки. В ходе следственных действий деньги в квартире находили практически в каждом уголке.

А 5 ноября стало известно, что в Украине найдены первые активы пятерых взяточников и их окружения, которые были вовлечены в коррупционные схемы по подделке медицинской документации для получения уклонистами статуса инвалида для избежания мобилизации.

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