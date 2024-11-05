Большое количество из выявленных активов фигуранты получили во время полномасштабной войны РФ против Украины и оформили на родственников.

В Украине найдены первые активы пятерых взяточников и их окружения, которые были вовлечены в коррупционные схемы по подделке медицинской документации для получения уклонистами статуса инвалида для избежания мобилизации.

Об этом сообщает Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА). Речь идет об активах работников лечебных учреждений, районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП), ВВК и Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

В частности, найдены 128 единиц жилой и нежилой недвижимости. Среди жилой недвижимости - дома и квартиры в областных центрах, квартиры в Киеве, апартаменты, развлекательные комплексы, гаражи, паркоместа, офисы. Также речь идет о 30 автомобилях, среди которых автомобили премиального класса - Lexus, Tesla.

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Кроме того найдены 140 земельных участков (с целевым назначением, в частности, для жилищного строительства, для ведения сельскохозяйственного производства, для садоводства); корпоративные права на общую сумму более 20 млн грн (в том числе в предприятии энергетической отрасли, строительной компании); миллионы гривен на счетах в банках; оружие.

Глава АРМА Елена Дума сообщила, что "большое количество" из выявленных активов было приобретено фигурантами во время полномасштабной войны РФ против Украины и оформлено на близких им лиц. При этом она подчеркнула, что это только начало, потому что Нацагентство уже подало запросы в десяток банковских учреждений для выявления активов фигурантов уголовного производства как в Украине, так и за рубежом.

Теперь в АРМА ожидают соответствующие постановления судов о передаче указанных активов в управление Нацагентства.

В сообщении не указывается о каком именно из фигурантов идет речь.

Коррупция среди работников МСЭК

Недавно Украину всколыхнул скандал, когда у руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы во время обысков изъяли почти $6 млн в разных валютах. Дома у нее пачками валюты были плотно наполнены мебельные полки. В ходе следственных действий находили деньги в квартире практически в каждом уголке - в шкафах, ящиках.

В ГБР сообщали, что 3 и 4 октября 2024 года правоохранители провели ряд обысков в служебных кабинетах и по месту жительства чиновницы и ее близких родственников.

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