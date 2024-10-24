Павлюк отметил, что наращиваются усилия "для наказания всех причастных и очистки наших рядов от негодяев".

Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины взаимодействует с правоохранительными органами по разоблачению коррупции во время мобилизации. Такое заявление сделал командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк.

"Нулевая толерантность к коррупции – единственное, что мы можем предложить для искоренения злоупотреблений в системе комплектования. За последние месяцы Командование Сухопутных войск наладило тесное взаимодействие с правоохранительными органами по разоблачению фактов предоставления/получения неправомерной выгоды в системе мобилизации", – говорится в его заявлении, опубликованном в Телеграм-канале.

Павлюк также отметил, что наращиваются усилия "для наказания всех причастных и очистки наших рядов от негодяев".

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"Резонансные задержания нарушителей закона происходят по прямой инициативе и всестороннего содействия Командования Сухопутных войск на всех этапах", – добавил командующий.

Коррупция в ТЦК

ГБР сообщила начальнику Тернопольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки о подозрении за вымогательство у предпринимателя взятки за отсрочку от призыва на военную службу. Он требовал талоны на одну тысячу литров дизельного топлива.

Также в ГБР рассказывали, что задержали трех должностных лиц Голосеевского РТЦК и СП города Киева и трех гражданских, которые организовали схему незаконного уклонения от мобилизации военнообязанными. Во время обысков у них обнаружили более 1,2 млн долларов США наличными и элитный автопарк.

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