Юрист объяснил, что такая норма предусмотрена законодательством. Для этого необходимо собрать некоторые документы.

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, поэтому призыву подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Юрист Андрей Топчий на портале b2bconsult рассказал, может ли уволиться со службы военный, если его мать имеет инвалидность второй группы.

Как отметил Топчий, в соответствии с пп. "г" п. 2 ч. 6 ст. 26 закона "О воинской обязанности и военной службе", военнослужащий имеет право уволиться с военной службы во время действия военного положения по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам.

Перечень этих уважительных причин определяется частью 12 этой статьи. К таким обстоятельствам относится, в частности, необходимость осуществлять постоянный уход за одним из своих родителей или родителей жены (мужа), который является лицом с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других членов семьи первой или второй степени родства такого лица или если другие члены семьи первой или второй степени родства сами нуждаются в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения.

Видео дня

Чтобы доказать права на увольнение из ВСУ, необходимо осуществить действия по следующему алгоритму:

оформить соответствующую справку МСЭК или ВВК по то, что мать нуждается в постоянном уходе;

быть зарегистрированным по одному адресу вместе с человеком, за которым будет осуществляться уход.

Когда все документы будут собраны, то военный может подавать рапорт об увольнении по семейным обстоятельствам, добавляет юрист.

Мобилизация в Украине - актуальное

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что Украина планирует мобилизовать дополнительно 160 тысяч граждан: "Это даст возможность укомплектовать части до 85%".

По его словам, всего в состав Сил обороны Украины уже было призвано 1 миллион 50 тысяч человек.

В то же время народный депутат Соломия Бобровская прокомментировала распространенную информацию о необходимости мобилизовать в украинскую армию 500 тыс человек, отметив, что такая цифра в планах ни на этот год, ни на следующий не фигурирует.

Вас также могут заинтересовать новости: