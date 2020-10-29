Более полугода в Украине продолжается карантин, введенный для сдерживания распространения коронавируса.

В ЕС заговорили о "паузе" для украинского безвиза после скандального решения Конституционного суда. В Кабмине сделали заявление о судьбе безвизового режима.

Угроза приостановления безвиза с ЕС

Недавние решения Конституционного Суда Украины относительно деятельности антикоррупционных органов беспокоят Евросоюз и могут стать основанием для временного приостановления безвиза Украины со странами ЕС.

В Кабмине сделали заявление о судьбе безвиза с Европейским Союзом из-за скандального решения КСУ. А председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пообещал "достаточно быструю" реакцию парламента и президента Владимира Зеленского на решение Конституционного суда.

Отмена КСУ э-деклараций

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции заявили, что Конституционный суд Украины заблокировал назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов.

В самом же КСУ утверждают, что отменили электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органов исполнительной власти.

Между тем президент Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО из-за скандального решения Конституционного суда.

Ситуация с коронавирусом

За сутки коронавирус в Украине обнаружили у 7 342 человек.

По состоянию на утро 29 октября в Украине официально подтверждено 370 417 случаев болезни COVID-19. Умерли от болезни 6 868 украинцев.

Перемирие на Донбассе

Вооруженные формирования РФ за сутки четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе. Один украинский военный был ранен.

Главные новости Украины: что важно знать 29 октября 2020

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Автор: Алина Вишневская