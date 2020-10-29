В ЕС заговорили о "паузе" для украинского безвиза после скандального решения Конституционного суда. В Кабмине сделали заявление о судьбе безвизового режима.
Угроза приостановления безвиза с ЕС
Недавние решения Конституционного Суда Украины относительно деятельности антикоррупционных органов беспокоят Евросоюз и могут стать основанием для временного приостановления безвиза Украины со странами ЕС.
В Кабмине сделали заявление о судьбе безвиза с Европейским Союзом из-за скандального решения КСУ. А председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пообещал "достаточно быструю" реакцию парламента и президента Владимира Зеленского на решение Конституционного суда.
Отмена КСУ э-деклараций
В Национальном агентстве по предупреждению коррупции заявили, что Конституционный суд Украины заблокировал назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов.
В самом же КСУ утверждают, что отменили электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органов исполнительной власти.
Между тем президент Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО из-за скандального решения Конституционного суда.
Ситуация с коронавирусом
За сутки коронавирус в Украине обнаружили у 7 342 человек.
По состоянию на утро 29 октября в Украине официально подтверждено 370 417 случаев болезни COVID-19. Умерли от болезни 6 868 украинцев.
Перемирие на Донбассе
Вооруженные формирования РФ за сутки четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе. Один украинский военный был ранен.
Главные новости Украины: что важно знать 29 октября 2020
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