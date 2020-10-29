Председатель ВР отметил, что реакция международных партнеров на ситуацию «достаточно серьезна».

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что парламент может в «достаточно быстром режиме» законодательно урегулировать вопрос е-декларирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам во время визита в Германию, комментируя решение Конституционного суда Украины относительно е-декларирования.

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Говоря об обращении, в том числе и к нему, судей КС по поводу якобы давления на них, Разумков отметил: «Давление на кого-либо недопустимо, на любую ветвь власти». При этом он добавил, что, когда речь идет об антикоррупционной реформе, то «она более чем важна для государства - и внутри государства, так и вне».

«Вы видеть реакцию наших иностранных партнеров - она, мягко говоря, достаточно серьезная», - заявил Разумков. Он отметил, что сейчас речь идет о необходимости сохранения тех достижений, которые «сделаны в течение этих лет для того, чтобы сделать более открытой систему борьбы с коррупцией», по созданию антикоррупционных органов - НАБУ, САП, ВАКС.

«Это все маленькие, но важные шаги в достижении той главной цели - преодолении коррупции в государстве Украина», - добавил Разумков.

Председатель ВР уверен, что «достаточно быстрой будет реакция как со стороны парламента, так и со стороны президента, и мы будем решать скорее всего на законодательном уровне, дорабатывать те механизмы, которые есть сегодня для того, чтобы эта система продолжала работать».

Он отметил, что не может себе позволить разрушить антикоррупционную систему, «ни власть, ни государство в целом». «И особенно это важно в связи с тем, что фактически утром заявили представители НАПК», - добавил Разумков.

По его словам, если не сработает система проверок деклараций, то «мы не сможем выбрать, а затем назначить на должности руководство областных органов местного совета, облсоветов фактически - руководителя, заместителя. И это парализует вертикаль местного самоуправления», - подчеркнул Разумков.

Он отметил, что в условиях децентрализации это приведет «к разбалансировке вертикали власти в государстве».

Что известно о скандальном решении КСУ

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к государственным реестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября из-за решения КС Нацагентство по предупреждению коррупции закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

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Автор: Надя Пришляк