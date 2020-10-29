Вице-премьер убеждена, что решение КСУ относительно электронного декларирования свидетельствует о том, что реформа судебной ветви власти должна быть доведена до логического завершения.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин заявила, что определенным силам внутри страны не удастся остановить безвизовый режим с Европейским Союзом.

Об этом говорится в ее заявлении относительно решения Конституционного суда и его вероятного влияния на безвизовый режим, взаимоотношения с ЕС и НАТО.

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«Безвизу с ЕС быть! Есть силы внутри страны, заинтересованные в том, чтобы остановить европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, и одновременно лишить украинцев безвиза. Уверяю, им это не удастся!",- подчеркнула вице-премьер.

Она заявляет, что обстоятельства, в которых принимались недавние решения Конституционного суда вызывают вопросы и возмущение.

«Это еще один сигнал, что реформа судебной ветви власти, над которой сейчас идет работа с Венецианской комиссией, должна быть доведена до логического завершения. Сегодня президент Владимир Зеленский собирает срочное заседание СНБО для решения соответствующих вопросов», - отметила Стефанишина.

Кроме того, по ее словам, президент уже заявил, что воспользуется своим правом законодательной инициативы для восстановления эффективной работы системы электронного декларирования и ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства».

«Со своей стороны правительство также принимает меры, которые исключат остановки уже начатых реформ, включая те, что являются основой для нашей европейской и евроатлантической интеграции Украины», - сообщила Стефанишин.

Она подчеркнула, что курс Украины в ЕС и НАТО является окончательным, неотвратимым и закреплен в Конституции Украины.

Скандальное решение КСУ и возможная приостановка безвиза

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которой предусмотрена ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Конституционный суд своим решением лишил Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции доступа к государственным реестрам, необходимых для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября из-за решения КС Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

28 октября в Европейском Союзе напомнили, что предоставление финансовой помощи Украине связано с независимыми, эффективными и свободными от политического давления антикоррупционными органами.

Сегодня, 29 октября, в СМИ появилась информация, что в Евросоюзе могут запустить механизм приостановления безвизового режима с Украиной из-за решения Конституционного суда. В частности медиа сообщали о соответствующем письме представителя Украины при Европейском Союзе Николая Точицкого к вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольге Стефанишиной.

В то же время, по просьбе УНИАН в пресс-службе Точицкого отказались предоставить копию этого письма. "Извиняемся, но мы не комментируем внутреннюю государственную переписку», - сообщили УНИАН в дипломатическом учреждении.

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Автор: Виталий Саенко