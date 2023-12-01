Были "заказы" на скрытый вывоз приспешников оккупантов из подконтрольной Украине территории.

В Запорожье заблокирован канал незаконных пассажирских перевозок в Россию и временно оккупированных регионов Украины и в обратном направлении.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. При этом отмечается, что такими перевозками пользовались коллаборанты, которые пытались выехать в РФ, чтобы скрыться от правосудия.

"Нелегальные поездки за пределы Украины осуществляли двумя автобусами под видом коммерческой деятельности местного автотранспортного предприятия. Установлено, что маршрут в сторону России пролегал через несколько европейских стран. Для беспрепятственного передвижения по территории страны-агрессора фигуранты платили в бюджет РФ налоги и сборы", – сообщает СБУ.

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Отмечается, что конечным "пунктом назначения" нелегальных перевозок были временно оккупированные районы на востоке и юге Украины, куда автобусы заезжали с территории России. При этом стоимость билета на такой рейс составляла $350 в одну сторону.

Нелегальные перевозчики сотрудничали с представителями местных оккупационных администраций. В частности, они получали от российских захватчиков "заказ" на скрытый вывоз их приспешников с подконтрольной Украине территории.

В СБУ отмечают, что таким автобусом хотела воспользоваться жительница временно оккупированной части Запорожья, которая "помогала" агрессору проводить псевдовыборы в местное "законодательное собрание РФ". "Впоследствии злоумышленница выехала в Винницкую область, чтобы скрыть у родственников деньги, которые получила от захватчиков за проведение фейкового плебисцита. После этого она собиралась заказать "билет в обратном направлении"", - отмечают в украинской спецслужбе. Женщина задержана. По данным следствия, нелегальные перевозки организовал житель Запорожья, который ранее отбывал наказание за разбой, а ему помогали двое знакомых, которые занимались поиском клиентов и вели черную бухгалтерию. По данным СБУ ежемесячно дельцы "зарабатывали" до 1 млн грн.

Всем трем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2, 3 ст. 332 Уголовного кодекса ("незаконная переправка лиц через государственную границу Украины").

Коллаборанты в Украине

По данным Центра национального сопротивления в Кремле решили убрать надбавку для рабочих оккупационных администраций за работу в "сложных условиях". Поэтому зарплата некоторых "должностных лиц" снизится в полтора раза, при этом изменения касаются именно коллаборантов. Командированные россияне будут получать доплаты.

В ЦНС отмечали, что на оккупированных территориях стремительно растет безработица и долги по выплатам зарплаты. В частности долги есть и перед работниками оккупационных администраций.

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