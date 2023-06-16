Водители требуют выплатить им зарплаты.

В оккупированном рсийскими захватчиками Мариуполе водители Горводоканала объявили забастовку из-за невыплаты заработной платы.

По данным Центра национального сопротивления, из-за объявленной на временно оккупированных территориях мобилизации возник дефицит рабочих мужских рук. Не хватает шахтеров, металлургов, инженеров, строителей, слесарей, водителей, врачей и рабочих других специальностей.

Отмечается, что сейчас наихудшая ситуация в Донецкой области. Водителям водоканала два месяца не выплачивают деньги, поэтому они решили объявить забастовку.

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По данным ЦНС, на оккупированных территориях области постоянно растут цены. В частности, коммунальные услуги выросли на 20%, топливо на 20%, а продукты первой необходимости за полгода выросли от 20 до 45%.

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Советник мэра города Петр Андрющенко сообщал, что в Мариуполе оккупанты проверяют на причастность к движению сопротивления даже детей.

Между тем в России заявили, что отправят на восстановление разрушенного ими города тысячи своих студентов.

Горсовет Мариуполя сообщал, что жителей города готовят к эвакуации, угрожая не включить в "эвакуационные списки" тех, кто имеет долги за коммуналку.

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