Студентов привлекут к восстановительным работам в городе, который может стать зоной активных боев уже в ближайшее время.

Кремль решил направить тысячи российских студентов на восстановление Мариуполя, который является частью зоны боевых действий и потенциально может быть освобожден этим летом. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, которую цитирует ТАСС.

По ее словам, в этом году более 200 тысяч российских студентов задействуют в так называемых "Российских студенческих отрядах" (РСО), из которых часть отправят на захваченные территории Украины.

"Благодаря вам уже восстановлен мемориальный комплекс "Саур-Могила" в Донецкой Народной Республике, а этим летом будет восстанавливаться инфраструктура города Мариуполя. Вместе с этим медицинские отряды уже на протяжении года участвуют в гуманитарных миссиях РСО и вносят большой вклад, работая в сфере здравоохранения в Луганской Народной Республике", – обратилась Голикова к студентам.

По ее словам, студенческие отряды также задействованы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса страны-агрессора.

Ситуация в Мариуполе – последние новости

В Мариуполе ухудшается ситуация с гражданскими медиками. По словам советника мэра Петра Андрющенко, обычным жителям сейчас трудно получить помощь – большинство врачей уехали, остались неквалифицированные и пророссийски настроенные. К тому же они в основном заняты лечением оккупантов, а не населения.

В преддверии украинского контрнаступления оккупанты начали формировать в Мариуполе списки эвакуации. От жителей требуют заплатить коммуналку, чтобы попасть в такой список. Тем, кто лишился доходов в разрушенном городе предлагается остаться в зоне боев, если таковые начнутся.

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