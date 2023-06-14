Противники проверяют детей на причастность к партизанскому движению "Мариуполь. Сопротивление", отметил советник мэра города.

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики начали проверять детей на причастность к партизанскому движению и сотрудничество с украинскими воинами.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram. "В Мариуполе дошли до крайней точки паранойи", - подчеркнул он. По словам Андрющенко, теперь оккупанты проверяют детей в городе на причастность к партизанскому движению "Мариуполь. Сопротивление" и сотрудничество с ВСУ.

"Каждый раз, когда кажется что посреди дна дырка, снизу слышится стук. Снова и снова. Что дальше? Полиграф младенца? Фильтрация эмбриона? Газовая камера сразу?" - отметил советник мэра.

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Как сообщал УНИАН, Мариуполь находится в полной оккупации с конца мая 2022 года. За город в течение нескольких месяцев продолжались ожесточенные бои - он почти полностью разрушен.

Ранее Петр Андрющенко проинформировал, оккупанты после масштабной "бавовны" в Мариуполе занимаются заменой разбитой техники и усиливают позиции ПВО.

Также он сообщил, что в Донецкой области на границе с Россией образовались многокилометровые пробки, оккупанты убегают и грузовиками вывозят украденное украинское зерно.

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