Российские захватчики готовят жителей временно оккупированного Мариуполя к эвакуации.
Фото объявления в жилом комплексе "Невский" обнародовал Мариупольский городской совет в Telegram. "В местных пабликах появилось фото объявления в одном из жилищных кооперативов, в котором говорится о составлении списков на эвакуацию", - говорится в сообщении.
Необходимость создания таких списков объясняют ожиданием активизации боевых действий в конце лета. В то же время оккупанты отмечают, что попасть в очередь на эвакуацию смогут только те, у кого нет "проблем с законом".
"В сообщении сказано о необходимости жителям оплатить коммунальные счета. За неуплату - угрожают административной ответственностью. Даже перед бегством оккупанты думают о том, как получить хоть какие-то деньги", - добавили в горсовете.
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Недавно в горсовете сообщили, что захватчики пытаются выгнать из собственных квартир 17 семей, чтобы снести их многоэтажку.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко говорил, что оккупанты хотят взыскать с жителей Мариуполя деньги за "коммуналку" почти за год.
Кроме того, сообщалось, что захватнические войска укрепляют оборонительные сооружения в городе и вокруг него в ожидании действий Вооруженных Сил Украины.