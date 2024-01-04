Среди 230 украинцев, которых освободили вчера из российского плена, есть жители Львовской области.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Он уточнил, что среди освобожденных 35-летний львовянин Остап Остинник, с которым не было связи с апреля 2022 года. 24-летний дрогобычанин Юрий Гринаш, который находился в плену с мая 2022 года. 49-летний житель села Солонско Меденицкой общины Руслан Шакало. Он находился в плену с конца апреля 2022 года.
Также почти два года находился в российском плену Эдуард Сова из Сколевской общины.
"Еще один наш земляк вернулся из плена! Это Василий Данилович из Сколевской общины... К родным на Мостищину возвращается солдат Сергей Зонин! Мужчина находился в плену с мая 2022 года! Спасибо за верность Украине! Радуемся вместе с родными. Желаем всем, кто ждет, получить такую весть от своих близких", - заявил глава ОВА.
Козицкий отметил, что самое трудное осталось позади. Он пожелал скорейшего восстановления землякам и поблагодарил их за все.
Самый масштабный обмен пленными
3 января состоялся крупнейший за время полномасштабного вторжения обмен военнопленными: освободили 230 украинцев и украинок. Среди них-представители ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции и шестеро гражданских, которых незаконно лишили свободы.