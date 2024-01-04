Все освобожденные военные находились в плену почти по два года.

Среди 230 украинцев, которых освободили вчера из российского плена, есть жители Львовской области.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Он уточнил, что среди освобожденных 35-летний львовянин Остап Остинник, с которым не было связи с апреля 2022 года. 24-летний дрогобычанин Юрий Гринаш, который находился в плену с мая 2022 года. 49-летний житель села Солонско Меденицкой общины Руслан Шакало. Он находился в плену с конца апреля 2022 года.

Также почти два года находился в российском плену Эдуард Сова из Сколевской общины.

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"Еще один наш земляк вернулся из плена! Это Василий Данилович из Сколевской общины... К родным на Мостищину возвращается солдат Сергей Зонин! Мужчина находился в плену с мая 2022 года! Спасибо за верность Украине! Радуемся вместе с родными. Желаем всем, кто ждет, получить такую весть от своих близких", - заявил глава ОВА.

Козицкий отметил, что самое трудное осталось позади. Он пожелал скорейшего восстановления землякам и поблагодарил их за все.

Самый масштабный обмен пленными

3 января состоялся крупнейший за время полномасштабного вторжения обмен военнопленными: освободили 230 украинцев и украинок. Среди них-представители ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции и шестеро гражданских, которых незаконно лишили свободы.

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