Отмечается, что украинка была боевым медиком.

Медик 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского Галина Федишин вернулась в Украину из российского плена. Она попала в руки оккупантов на "Азовстали".

Сообщается, что россияне несколько раз имитировали, что везут ее на обмен, но ее возвращали к месту незаконного заключения. В плену она стойко придерживалась своих взглядов и разговаривала лишь на украинском языке.3 января девушку все же вернули в Украину.

Командир 36 бригады Сергей "Волына" Волынский в Facebook отметил, что домой вернулась Галина Федишин. По его словам, она – последняя девушка-морпех, находившаяся в российском плену.

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"Она прошла трудный путь обороны Мариуполя, завод "Ильича", "Азовсталь" и адский плен…", – указал военный.

Пленников Кремля ожидает медицинская помощь и реабилитация.

Обмен пленными 3 января 2024 - что известно

В Координационном штабе по обращению с военнопленными сообщили, что состоялся самый крупный обмен пленными. Украина вернула 230 украинских военных и гражданских.

Среди них представителей Вооруженных Сил Украины – 130 (среди них ТрО – 14, ВМС – 14), Национальной гвардии – 55, Государственной пограничной службы – 38, Национальной полиции - 1 и шестеро гражданских, которые были незаконно лишены свободы.

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