В администрации школы инцидент не комментируют.

Многодетной матери из Кропивницкого устроили травлю в школьном чате для родителей, пригрозив оставить ее ребенка без подарка на День святого Николая в случае неуплаты долга в фонд класса.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Виктория Мумига является матерью четверых детей и признается, что живет в нищете. По ее словам, она уверяла родителей в классе своей дочери Карины, что сейчас не имеет денег для оплаты долга.

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"Мне никто не помогает: я сама своими силами надела, обула, собрала в школу, и я сижу в шоке. Я должна вытащить последние средства", - говорит мама второклассницы.

Долг рос в течение нескольких месяцев - она не сдавала по 50 гривень. В итоге женщине пригрозили: если не отдаст этот долг, дочь останется без новогоднего подарка. Даже несмотря на то, что мама была готова сдать на подарок отдельно. В чате в Viber она получила следующее сообщение: "Не сдаете фонды, будете без подарка. Никто за вашего ребенка платить не будет. Я вас добавила в группу, чтобы предупредить".

История получила огласку в соцсетях: в защиту многодетной мамы стала родительское сообщество города. Активисты привезли Карине новогодний подарок, а администрации школы - туалетную бумагу. Активисты говорят: действия председательства родительского комитета являются вымогательством и буллингом. По данном поводу они намерены обратиться в полицию.

В администрации школы говорят, что не могут отвечать за родителей и отказываются комментировать ситуацию. А в городском управлении образования инцидент считают недопустимым: принудительные сборы в фонды школы в Кропивницком запрещены.

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Автор: УНИАН