Также планируют усилить защиту украинского информационного пространства от гибридных влияний РФ.

На территории Киева хотят установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Он будет действовать до полного прекращения оккупации Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте Киевского городского совета.

Проект решения по инициативе депутата Вадима Васильчука уже зарегистрирован в Киевском городском совете.

Он объяснил это острой потребностью защитить украинское информационное пространство от гибридных влияний Российской Федерации, которая пытается уничтожить украинскую идентичность, национальную культуру, традиции, обычаи и историю.

Речь идет о запрете публичного использования и демонстрации российских книг, художественных альбомов, аудиовизуальных произведений, аудиопродукции, произведений и документов на новейших носителях информации, спектаклей, концертов и культурно-образовательных услуг.

"Кроме этого в это сложное военное время на отдельном фронте мы должны защищать украинские объекты материального и духовного культурного наследия, которые имеют художественное, историческое, этнографическое и научное значение", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области уже ввели мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

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