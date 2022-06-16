Мораторий будет действовать до конца войны в Украине.

В Хмельницкой области ввели мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

Такое решение принял областной совет, сообщают в пресс-службе.

За это решение проголосовали 56 депутатов из 58 зарегистрированных в сессионном зале.

Мораторий будет действовать до момента полного прекращения оккупации Российской Федерацией территорий Украины.

Совет рекомендовал Хмельницкой областной военной администрации создать межведомственную рабочую группу по проведению систематической разъяснительной работы о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Хмельницкой области. В ее состав должны войти представители правоохранительных органов, райгосадминистраций и общественности области.

Первый заместитель председателя Хмельницкого областного совета Владимир Гончарук рассказал МТРК "Місто", что запрет распространяется на музыку, книги, фильмы и другой контент на русском. Их нельзя использовать в общественном транспорте, в парках, скверах, а также на детских и спортивных площадках.

Ранее сообщалось, что в Тернополе уличным музыкантам запретили исполнять произведения на русском языке.

А в Ивано-Франковске мужчина напал на музыканта, который пел на улице на русском.

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