На Буковине усиливают карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

Власти Черновицкой области приняли решение усилить карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

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В частности, как сообщается на сайте Черновицкой областной госадминистрации, с 27 февраля до 9 марта включительно в области запрещают работу:

заведений общественного питания, ресторанов, баров, кроме адресной доставки;

учебных заведений, кроме учреждений дошкольного и специального образования;

развлекательных центров, зон отдыха в ТЦ.

не разрешается проводить массовые мероприятия.

Такое решение приняли сегодня, 26 февраля, во время заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Сегодня в области зафиксировали рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом - 638. Должны усилить карантинные ограничения, чтобы приостановить стремительное распространение COVID-19», - сказал первый заместитель главы Черновицкой областной госадминистрации Богдан Ковалюк.

Адаптивный карантин в Украине: детали

В Украине 24 февраля начал действовать адаптивный карантин с разделением на "цветные" зоны. Ограничения продлятся как минимум до 30 апреля.

Адаптивный карантин: что это значит

Он предусматривается разделение страны на зоны разного цвета в зависимости от эпидемической ситуации. Территория Украины будет разделена на различные зоны - от "зеленой" с самыми мягкими ограничениями к "красной" со строгими запретами.

"Цвет" каждого региона зависит от загруженности коек в больницах, количества тестов на COVID-19, случаев заражения коронавирусом и динамики роста заболеваемости.

Какие ограничения будут действовать в каждой из зон

"Зеленый уровень" будет установлен по всей Украине при уровне заболеваемости ОРВИ и гриппом как минимум в 13 областях не выше 50% эпидпорога, а также при коэффициенте выявленных случаев COVID-19 не выше 5%. В настоящее время в Украине нет "зеленых" зон.

"Желтая" зона автоматически вводится для всей Украины. Ограничения в регионах "желтой" зоны будут достаточно мягкими:

действует масочный режим в транспорте и закрытых помещениях;

массовые мероприятия разрешены при условии наполненности зала не более, чем наполовину, и при выделении 4 квадратных метров пространства для одного человека;

кинотеатры могут работать с наполненностью зала не более, чем на половину, и соблюдением шахматного порядка мест;

разрешенная работа учебных заведений;

заведения питания могут работать до 24 часов;

общественный транспорт будет перевозить пассажиров в количестве сидячих мест;

разрешена работа спортзалов, бассейнов и фитнес-клубов.

В регионах "оранжевой" зоны действуют такие же запреты, как и в "желтой". Этот уровень свидетельствует об опасной эпидемической ситуации в регионе и приближении к красной зоне. Оранжевый цвет регион получит при появлении одного из признаков ухудшения ситуации с коронавирусом. Например, при растет госпитализаций на более чем 50% за неделю или загруженности коек с кислородом на более чем 65%.

"Красные" зоны будут иметь самые строгие ограничения:

заведения питания будут работать только на вынос и в режиме доставки;

будет запрещена работа развлекательных и культурных заведений (в том числе театров и кино) и ТРЦ;

разрешена работа только продовольственных рынков, магазинов, аптек и ветеринарных аптек;

фитнес-клубы, спортзалы и бассейны не будут работать;

детские сады и начальные классы в школах будут принимать детей, остальные учебные заведения переведут на дистанционное обучение.

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Автор: Ирина Погорелая