Власти Черновицкой области приняли решение усилить карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19.
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В частности, как сообщается на сайте Черновицкой областной госадминистрации, с 27 февраля до 9 марта включительно в области запрещают работу:
- заведений общественного питания, ресторанов, баров, кроме адресной доставки;
- учебных заведений, кроме учреждений дошкольного и специального образования;
- развлекательных центров, зон отдыха в ТЦ.
- не разрешается проводить массовые мероприятия.
Такое решение приняли сегодня, 26 февраля, во время заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
«Сегодня в области зафиксировали рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом - 638. Должны усилить карантинные ограничения, чтобы приостановить стремительное распространение COVID-19», - сказал первый заместитель главы Черновицкой областной госадминистрации Богдан Ковалюк.
Адаптивный карантин в Украине: детали
В Украине 24 февраля начал действовать адаптивный карантин с разделением на "цветные" зоны. Ограничения продлятся как минимум до 30 апреля.
Адаптивный карантин: что это значит
Он предусматривается разделение страны на зоны разного цвета в зависимости от эпидемической ситуации. Территория Украины будет разделена на различные зоны - от "зеленой" с самыми мягкими ограничениями к "красной" со строгими запретами.
"Цвет" каждого региона зависит от загруженности коек в больницах, количества тестов на COVID-19, случаев заражения коронавирусом и динамики роста заболеваемости.
Какие ограничения будут действовать в каждой из зон
"Зеленый уровень" будет установлен по всей Украине при уровне заболеваемости ОРВИ и гриппом как минимум в 13 областях не выше 50% эпидпорога, а также при коэффициенте выявленных случаев COVID-19 не выше 5%. В настоящее время в Украине нет "зеленых" зон.
"Желтая" зона автоматически вводится для всей Украины. Ограничения в регионах "желтой" зоны будут достаточно мягкими:
- действует масочный режим в транспорте и закрытых помещениях;
- массовые мероприятия разрешены при условии наполненности зала не более, чем наполовину, и при выделении 4 квадратных метров пространства для одного человека;
- кинотеатры могут работать с наполненностью зала не более, чем на половину, и соблюдением шахматного порядка мест;
- разрешенная работа учебных заведений;
- заведения питания могут работать до 24 часов;
- общественный транспорт будет перевозить пассажиров в количестве сидячих мест;
- разрешена работа спортзалов, бассейнов и фитнес-клубов.
В регионах "оранжевой" зоны действуют такие же запреты, как и в "желтой". Этот уровень свидетельствует об опасной эпидемической ситуации в регионе и приближении к красной зоне. Оранжевый цвет регион получит при появлении одного из признаков ухудшения ситуации с коронавирусом. Например, при растет госпитализаций на более чем 50% за неделю или загруженности коек с кислородом на более чем 65%.
"Красные" зоны будут иметь самые строгие ограничения:
- заведения питания будут работать только на вынос и в режиме доставки;
- будет запрещена работа развлекательных и культурных заведений (в том числе театров и кино) и ТРЦ;
- разрешена работа только продовольственных рынков, магазинов, аптек и ветеринарных аптек;
- фитнес-клубы, спортзалы и бассейны не будут работать;
- детские сады и начальные классы в школах будут принимать детей, остальные учебные заведения переведут на дистанционное обучение.
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