Пожарным удалось спасти 22 сооружения.

В Киеве произошел пожар на территории рынка "Оболонь". Огонь уничтожил 8 торговых павильонов.

Об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве.

В 22:43 спасателям сообщили о пожаре на ул. Героев Днепра, 41. На место происшествия направили пожарных из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

По прибытию пожарные установили, что возгорание возникло в нескольких киосках. Огонь распространился на рядом расположенное 2-этажное здание.

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В результате пожара огонь уничтожил 8 торговых павильонов.

Пожарным удалось спасти 22 сооружения.

Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал. Причины и обстоятельства возгорания теперь будут устанавливать правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Киевской области полицейский на иномарке врезался в "Таврию". Погибли 23-летний мужчина и 22-летняя девушка.

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Автор: Людмила Жерновская