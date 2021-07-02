Шеф-редактор телеканала "Дом" Алексей Мацука отказался комментировать это решение.

Комиссия по журналистской этике (КЖЕ) 2 июля выразила дружественное предупреждение государственному каналу для временно оккупированных территорий «Дом» из-за сюжета «Радикалы в Украине. Разбор».

Об этом сообщает «Детектор Медиа».

Из-за скандала, который возник после выхода сюжета о «радикалах», к КЖЭ обратился сам шеф-редактор телеканала «Дом» Алексей Мацука с просьбой оценить сюжет на предмет соответствия положениям Кодекса этики украинского журналиста.

"В сюжете четко указываются источники происхождения информации, а непосредственно сюжет основывается на данных, которые были распространены правозащитниками; ни одна из сторон дискриминации в сюжете не подвергается", – сказал он.

Комиссия по журналистской этике, в свою очередь, обратилась за экспертным заключением к руководителю группы мониторинга прав национальных меньшинств и специалисту по деятельности радикальных организаций Вячеславу Лихачеву. Он подчеркнул, что необходимо различать и корректно использовать термины «националистическая организация» и «радикальная организация». По его мнению, в сюжете необходимой четкости в этом вопросе нет.

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КЖЭ зафиксировала в сюжете "Радикалы в Украине. Разбор» нарушения пунктов Кодекса этики украинского журналиста:

6 (уважение к праву общественности на полную и объективную информацию о фактах и событиях);

9 (факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга);

10 (точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом журналистской критики, должны быть представлены сбалансированно).

"Учитывая то, что телеканал сам обратился в комиссию с просьбой проанализировать сюжет, а также ограничил к нему доступ в интернете на период рассмотрения дела, комиссия выносит телеканалу "Дом" дружеское предупреждение», – говорится в заявлении.

Алексей Мацука отказался комментировать это решение.

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Телеканал "Дом" и скандал вокруг него

"Дом" - русскоязычный государственный информационно-развлекательный телеканал, созданный для жителей временно оккупированных территорий Украины - ОРДЛО и Крыма.

Хотя телеканал изначально создавался якобы для вещания исключительно для временно оккупированных Россией территорий Донбасса и Крыма, де-факто на практике телеканал вещает как на оккупированные территории Украины, так и для жителей всей Украины через Youtube-вещания, IPTV/OTT и кабельное вещание и спутниковое вещание.

11 апреля 2021 года на телеканале вышел сюжет «Радикалы в Украине. Разбор", авторы которого говорят, что украинские радикальные националистические организации часто фигурируют в медиа "вместе с сообщениями о нетерпимости, дискриминации, погромах или угрозах"; что «экстремистские действия» некоторых националистов «играют на руку российской пропаганде» и тому подобное.

19 апреля Мацука сообщил, что получает в социальных сетях угрозы физической расправой. Он рассказал, что получает угрозы из-за использования русского языка для производства контента; его принадлежности к Донбассу; из-за того, что он переселенец.

В тот же день «Национальный корпус» сообщил, что обратился к Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания и Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины из-за сюжета государственного телеканала «Дом» о «радикалах в Украине».

Партия требовала от руководства телеканала публичных извинений, удаления сюжета и увольнения его авторов. В частности, в Нацкорпусе обвиняли канал в распространении «нарративов российской пропаганды».

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Автор: Денис Прядко