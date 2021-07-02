По словам Резникова, угроза также существует для южных районов Ростовской области РФ.

На оккупированном Донбассе через несколько месяцев может произойти экологическая катастрофа.

Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, пишет "РБК-Украина".

"Через несколько месяцев мы будем иметь экологическую катастрофу на оккупированных территориях Донбасса и в южных районах Ростовской области", - заявил Резников.

Оккупанты, закрыв и затопив десятки шахт, поставили под угрозу источники питьевой воды, которыми пользуется около 800 тысяч человек, добавил он.

По словам главы Государственной экологической инспекции Андрея Малеванного, объекты повышенной опасности также находятся в городах Новолуганское, Авдеевка, Мариуполь и Торецк. Он отметил, что радиационный фон там находится в пределах нормы.

Ранее министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский заявил, что Донбассу может грозить экологическая катастрофа из-за того, что российские оккупанты перестали откачивать воду из шахты "Юный коммунар" (Юнком).

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Автор: Юрий Годован