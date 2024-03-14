Количество правок к нему сократилось вдвое после рассмотрения в комитете.

Народный депутат Украины и член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко прокомментировал имеющиеся ограничения для уклонистов в законопроекте о мобилизации.

По его словам, многие граждане перепутали владение транспортным средством и управлением и уже начали переписывать машины на своих жен.

"Эта норма касается сугубо управления транспортным средством. Сейчас эта норма осталась в проекте закона и есть механизм переноса ее в административный кодекс", - добавил он.

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Нардеп уверен, что законопроект о мобилизации попадет в парламент в конце марта, а депутаты могут принять его уже в середине апреля. Количество правок к нему сократилось вдвое после рассмотрения в комитете.

Законопроект о мобилизации - последние новости

Народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель председателя комитета по вопросам прав человека Руслан Горбенко убежден, что при мобилизации принимать меры, чтобы человека заставить служить и воевать - это, скорее, неэффективно.

По мнению адвоката Юрия Танасийчука, ограничения военнообязанных в законопроекте о мобилизации должны стать частью мер по уменьшению прав граждан Украины, которые не соблюдают свой конституционный долг.

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