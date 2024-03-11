Горбенко заявил, что в ТЦК должны работать психологи, которые смогут мотивировать людей.

Народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель председателя комитета по вопросам прав человека Руслан Горбенко убежден, что при мобилизации принимать меры, чтобы человека заставить служить и воевать - это, скорее, неэффективно.

"Я же говорю, что государство может дать обеспечение, заработную плату, а человек в какой-то момент просто откажется от выполнения боевого задания. Но когда человек уже согласился воевать, подписал контракт, прошел подготовку, то на него должны быть рычаги воздействия, если он не выполняет долг. И запрет управления транспортными средствами - один из них", - сказал он в интервью " Телеграфу".

Также нардеп не считает, что арест счетов будет эффективен, потому что "эти люди прежде чем, например, не выполнить распоряжение, просто переведут деньги на счет жены". Он высказался и относительно принудительной мобилизации.

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"Если мы говорим о том, чтобы схватить мужчину и посадить в микроавтобус, то, пожалуй, нет. А дать повестку надо. Повестка - это же не приговор. Вообще-то в ТЦК должны работать психологи, которые смогут мотивировать, сгладить острые углы при общении. Мы же понимаем, что есть разные люди по психологическому типу и к каждому надо достучаться. Может, это могут быть ветераны, которые уже имеют опыт военного дела, и смогут рассказать, как это - воевать. Например, как мотивировать молодежь? Руководство Министерства обороны, главнокомандующий и президент создали новый род войск - Силы беспилотных систем. И туда очень активно идет молодежь. В 82-й бригаде комбриг создал подразделение, назвал его "Ботан", и там ребята собирают, паяют дроны. На расстоянии 50 километров от фронта они делают очень важное дело, ведь под каждую модель дрона нужна своя взрывчатка, свой заряд. Мы должны подбирать на каждое направление мотивированных людей с нужной квалификацией. Поэтому принудительная мобилизация - нет, а другие подходы - да", - пояснил нардеп.

Мобилизация в Украине - детали

Руководство государства должно внести изменения на законодательном уровне, чтобы улучшить процесс мобилизации в Украине, убежден командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко.

Он сказал, что в Украине должны проводить информационную кампанию по мобилизации. Ведь из-за российских фейков большинство думает, что после получения повестки, человека сразу отправляют на передовую.

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