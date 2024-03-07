Он отметил, что многие мужчины призывного возраста почти в 95% случаев за рубежом комфортно пользуются всеми документами, банковскими счетами и водительскими удостоверениями, которые им выдала Украина.

Ограничения военнообязанных в законопроекте о мобилизации должны были бы стать частью мер по уменьшению прав граждан Украины, которые не соблюдают свой конституционный долг. Об этом заявил адвокат Юрий Танасийчук в эфире КИЕВ24.

"Это не само наказание, это должно быть частью мер по ограничению соответствующих прав граждан Украины, которые не соблюдают свой конституционный долг по защите суверенитета и независимости государства, будучи его гражданином", - отметил адвокат.

Танасийчук пояснил, что является сторонником подобных ограничений в отношении людей, которые уклоняются от службы в ВСУ, поскольку многие мужчины призывного возраста почти в 95% случаев за рубежом комфортно пользуются всеми документами, банковскими счетами и водительскими удостоверениями, которые им выдала Украина.

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"Конечно, не будет процедуры автоматической отмены, также и в пределах стран ЕС, но это создаст существенные неудобства для этих беглецов, существенно скорректирует такую безнаказанность для них", - добавил он.

Законопроект о мобилизации - что известно

Как сообщал УНИАН, законопроект о мобилизации в Верховной Раде, вероятно, рассмотрят во второй половине марта. В первом чтении народные депутаты приняли его 7 февраля. Сейчас продолжается рассмотрение правок, а их - около 4 тысяч.

Отметим, что командующий Сухопутных войск Александр Павлюк считает, что мобилизованных должны обучать инструкторы с боевым опытом, которые понимают реалии и потребности войны. Командующий также рассказал, что инструкторов без боевого опыта отправляют на фронт, чтобы они его получили. Он отметил, что для победы нам нужны подготовленные и обученные резервы, чтобы использовать их в нужное время.

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