Журналист Плинский не исключил, что ареста может и не быть, потому что вопрос попытаются "порешать".

Финансовый мониторинг заблокировал на 30 дней счета онлайн-казино VBet и Pin-UP, на которых находится более 2,8 млрд грн. Операторы подозреваются правоохранителями либо в финансовых махинациях, либо в связях со страной-агрессором.

Как сообщил журналист Евгений Плинский в своем Telegram-канале, блокировка финмониторинга - предохранитель для предотвращения вывода средств со счетов, пока на них не наложен арест в рамках уголовного производства. В ближайшее время решение об обращении в суд и аресте должен принять Офис генпрокурора.

При этом Плинский не исключил, что ареста может и не быть, потому что вопрос попытаются "порешать" - учитывая "наши реалии, сложность дела, и финансовые возможности операторов игорного рынка".

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"Надеюсь, что прокуроры не будут медлить с решением об аресте, учитывая что указанные почти три миллиарда могут или убежать из страны, или попасть в бюджет на нужды армии", - написал журналист.

Он также добавил, что сейчас идет активная подготовка заседания СНБО по игорному рынку. По его данным, "акулы" российского бизнеса, не считая бюджеты и используя определенных правоохранителей, пытаются вывести себя из-под удара.

Как сообщалось ранее, 12 апреля 2024 года на Кипре задержали владельца казино Pin-UP Дмитрия Пунина по иску Великобритании. Его обвиняют в отмывании сотен миллионов долларов на территории Европейского Союза, Украины и Великобритании, обвиняют в организации нелегальных азартных игр и уклонении от уплаты налогов.