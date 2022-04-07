Вот такую цену назвал представитель местных властей за передачу автобуса украинским военным.

Во Львовской области арестовали чиновника во время передачи взятки. Он требовал у волонтера 100 тысяч гривен за отправку гуманитарной помощи в виде автобуса марки Volvo украинским военным.

Информацией о задержании Государственное бюро расследований поделилось на своем официальном сайте.

На взятке поймали первого заместителя мэра одного из городов. Название населенного пункта не указывается – видимо, чтобы не раскрывать имя преступника. Чиновник требовал у волонтера 100 тысяч гривен за передачу украинским военным автобуса марки Volvo. Ранее городской совет получил это транспортное средство, как гуманитарную помощь от Финляндии.

Взятку забрала сообщница чиновника. Последнего задержали сразу после передачи денег. В ближайшее время ему сообщат о подозрении в получении неправомерной выгоды и нецелевом использовании гуманитарной помощи во время войны (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 201-2 УК Украины). Санкции по этим статьям предусматривают лишение свободы сроком до 10 лет. Ведением дела занимается Львовская областная прокуратура.

Напомним, это не первый случай незаконного вымогательства в период войны. Недавно предприниматели из Одесской области пожаловались на требования полиции платить ежемесячную "дань".

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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