По предварительным данным, незаконные доходы участников схемы составляли миллионы долларов США.

На Львовщине правоохранители разоблачили преступную схему беспрепятственной растаможки автомобилей.

Об этом сообщает офис генпрокурора.

По данным следствия, преступная группировка, в состав которого входили чиновники Львовской таможни, таможенные брокеры и гражданин одной из стран ЕС, в апреле-июле 2022 года организовали масштабную схему систематического вымогательства и получения выгоды от физических и юридических лиц за беспрепятственный ввоз в Украину импортных автомобилей, а также их оформление.

За сумму в 500 – 1000 долларов за каждое транспортное средство подозреваемые гарантировали беспрепятственное и внеочередное растаможку авто и постановку на учет без предварительного снятия с иностранной регистрации. Кроме того, служащими под видом брокерских услуг за 50 – 150 долларов США организовывалось беспрепятственное таможенное оформление автомобилей.

Всего по данной схеме в зоне деятельности Львовской таможни было растаможено более 40 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией. По предварительным данным, незаконные доходы участников схемы составляли миллионы долларов США.

Были проведены обыски на территории таможенных постов Львовской таможни, по месту работы и проживания подозреваемых. Изъята черновая бухгалтерия с доказательствами и средства на сумму 1,2 млн грн.

Ранее работники киевской таможни разоблачили схему с незаконным ввозом 400 бронежилетов с баллистическими пластинами IV класса защиты на 3 миллиона гривен.

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