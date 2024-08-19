О внедрении новой функции рассказали в Минобороны.

Отправлять электронные повестки через "Резерв+" пока не планируют, однако пользователи смогут проверять в приложении достоверность бумажных повесток.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко. По ее словам, для отправки электронных повесток нет законодательной основы, поэтому такая работа пока не ведется.

"По обращению Генерального штаба, а именно командования Сухопутных войск, мы реализуем функцию создания оповещений нового образца. Для удобства проверки наших военнообязанных, резервистов и призывников [на повестку] будет наноситься QR-код, который можно будет просканировать "Резерв+". Чтобы каждый пользователь был уверен в том, что оповещение, которое ему поступает, достоверное", - пояснила Черногоренко. Видео дня

Заместитель министра отмечает, что это нововведение сделает бумажные повестки "более цивилизованными" и поможет избежать подделок. По ее словам, "Резерв+" уже имеет более 3 миллионов пользователей.

"В ближайшее время мы запустим функцию повторного обновления данных, что дает возможность пользователям поддерживать актуальную информацию о себе в реестре военнообязанных, а также исправлять ошибки, если таковые были допущены во время первичного обновления данных", - отметила Черногоренко.

Далее в ведомстве планируют запустить онлайн-рекрутинг, автоматические отсрочки и постановку на учет. "Мы очень стараемся давать новые функции как можно быстрее, потому что видим и учитываем все запросы от наших пользователей. Но некоторые процессы требуют немного больше времени. Это не классическая разработка приложения, она требует изменений в нормативно-правовых актах и детального анализа, чтобы сделать функцию простой и доступной абсолютно для всех", - пояснила чиновница.

Резерв+

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что планируют сделать из государственного приложения "онлайн-ТЦК". Часть новых функций должна заработать уже осенью.

Также сообщалось, что работа над отправкой электронных повесток через "Резерв+" могла бы начаться только после принятия соответствующего законодательства.

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