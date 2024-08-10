Черногоренко: Минобороны превратит 'Резерв+' в онлайн-ТЦК

Часть услуг планируют реализовать осенью, другую через некоторое время.

Министерство обороны Украины намерено превратить приложение "Резерв+" в онлайн-ТЦК. В частности, в рамках приложения планируют реализовать онлайн-рекрутинг, оформление отсрочек и направлений на ВВК, сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в комментарии УНН.

"Мы думаем о том, чтобы запустить добровольное направление на ВВК по запросу человека, чтобы не ходить брать бумажку. Мы думаем запустить онлайн-рекрутинг, если человек хочет мобилизоваться добровольно, а также отсрочку для многодетных семей и студентов. Вообще у нас идея в том, чтобы сделать "Резерв+" онлайн-ТЦК, чтобы все услуги, которые есть в ТЦК можно было получить через "Резерв+", - рассказала Черногоренко.

Чиновница добавила, что часть услуг планируют реализовать осенью, другую через некоторое время.

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Приложение "Резерв+": последние новости

Как писал УНИАН, ранее Министерство обороны Украины сообщало, что цифровая копия военно-учетного документа с 18 июня имеет одинаковую юридическую силу с бумажной версией и сгенерировать ее можно в приложении "Резерв+".

В Минобороны напомнили, что с 18 июня военно-учетный документ в "Резерв+" получил такую же юридическую силу, как и бумажный военный билет или временное удостоверение.

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