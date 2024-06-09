По словам Романа Истомина, на прохождение ВЛК дается не более 14 дней.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не направляют людей призывного возраста на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК). Об этом в интервью "Фокусу" рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

По его словам, когда речь идет об уточнении своих персональных данных в течение 60 дней "во исполнение закона, то таких граждан на ВВК мы не направляем".

"На ВВК они будут вызваны отдельно позже, в случае необходимости. Так вот, например, если в реестре нет информации, после этих 60 дней выяснится, что человек уточнил персональные данные, но информации о его пригодности нет в реестре, направляется повестка на прохождение военно-врачебной комиссии", - пояснил спикер. Видео дня

В то же время он напомнил о постановлении Кабмина, согласно которому если гражданин пришел по повестке в ТЦК и СП, то его направляют на ВВК.

"Такое может быть, но это разные процессы, которые идут параллельно - уточнение персональных данных в течение 60 дней, ну и элементарная проверка документов, оповещение, которое осуществляют военнослужащие ТЦК, в частности в общественных местах или по адресам проживания. То есть можно прийти уточнить данные, но, например, ВВК загружены или другие факторы, что сразу даже на комиссию не направляют, даже если по повестке пришел. Но если на ВВК направляют, даже если сразу, а не через две недели, в этом нет ничего противозаконного", - уточнил Истомин.

Он подчеркнул, что теперь на прохождение ВВК дается не более 14 дней, но это определяется с учетом необходимого получения полной и объективной информации о состоянии здоровья человека. При этом повестка на отправку может быть вручена сразу или "через определенное время после ВВК".

"Но опять же, учитывая потребность комплектования Вооруженных сил Украины, учитывая потребность направить в определенные учебные центры военнообязанных по определенной военно-учетной специальности. Не предусмотрено ни одним законом, что это должно быть, например, в тот же день после прохождения ВВК, или это может быть не ранее трех дней, или что-то того - такого нигде нет в законе", - сказал военный.

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Представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин рассказал, можно ли обновить данные в ТЦК не по месту прописки. По его словам, в случае форс-мажорных ситуаций можно стать на воинский учет по новому месту жительства без явки в свой "старый" ТЦК.

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