Согласно Конституции Украины, граждане с религиозными убеждениями могут выполнять свой долг по защите Родины путем несения невоенной альтернативной службы.
Младший юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Диана Скумадчук рассказала "РБК-Украина", как это работает на практике. Формально указанные лица, находясь в составе ВСУ не должны участвовать в боевых действиях.
Это подтвердил и Верховный суд Украины при рассмотрении дела №344/12021/22 (производство №51-90км24), где отметил, что гражданин имеет право отказаться от прохождения военной службы по религиозным убеждениям.
Отмечается, что сейчас в Украине есть большое количество религиозных организаций, учение которых прямо запрещает последователям брать в руки любые виды оружия. Среди них:
- адвентисты-реформисты и адвентисты седьмого дня;
- евангельские христиане и евангельские христиане-баптисты;
- мученики и свидетели Иеговы;
- харизматические христианские церкви и церкви, приравненные к ним по зарегистрированным уставам;
- христиане веры евангельской и церкви, приравненные к ним по зарегистрированным уставам;
- общество Сознания Кришны.
Однако мало просто сказать, что лицо является последователем одной из этих религий. Нужно обязательно доказать:
- принадлежность к действующим религиозным организациям в Украине, вероучение которых прямо запрещает своим последователям брать в руки любые виды оружия
- искренность своего верования с последовательными действиями и доказательствами (например, хождение в церковь в течение нескольких лет, постоянные пожертвования для церкви и т.д.).
"Если данные факты гражданин докажет на практике в суде, то он сможет избежать уголовной ответственности за уклонение от мобилизации по статье 336 Уголовного кодекса Украины", - пояснила адвокат.
Мобилизация в Украине
Ранее УНИАН писал, что военнообязанные украинцы могут получить штраф, если нарушат правила воинского учета. Украинское законодательство предусматривает взыскание суммы в размере от 17000 до 25000 гривен.
Гражданам Украины могут заблокировать банковские счета в случае нарушения правил воинского учета.