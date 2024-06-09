Сейчас есть перечень религиозных организаций, учение которых прямо запрещает последователям брать в руки любые виды оружия.

Согласно Конституции Украины, граждане с религиозными убеждениями могут выполнять свой долг по защите Родины путем несения невоенной альтернативной службы.

Младший юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Диана Скумадчук рассказала "РБК-Украина", как это работает на практике. Формально указанные лица, находясь в составе ВСУ не должны участвовать в боевых действиях.

Это подтвердил и Верховный суд Украины при рассмотрении дела №344/12021/22 (производство №51-90км24), где отметил, что гражданин имеет право отказаться от прохождения военной службы по религиозным убеждениям.

Видео дня

Отмечается, что сейчас в Украине есть большое количество религиозных организаций, учение которых прямо запрещает последователям брать в руки любые виды оружия. Среди них:

адвентисты-реформисты и адвентисты седьмого дня;

евангельские христиане и евангельские христиане-баптисты;

мученики и свидетели Иеговы;

харизматические христианские церкви и церкви, приравненные к ним по зарегистрированным уставам;

христиане веры евангельской и церкви, приравненные к ним по зарегистрированным уставам;

общество Сознания Кришны.

Однако мало просто сказать, что лицо является последователем одной из этих религий. Нужно обязательно доказать:

принадлежность к действующим религиозным организациям в Украине, вероучение которых прямо запрещает своим последователям брать в руки любые виды оружия

искренность своего верования с последовательными действиями и доказательствами (например, хождение в церковь в течение нескольких лет, постоянные пожертвования для церкви и т.д.).

"Если данные факты гражданин докажет на практике в суде, то он сможет избежать уголовной ответственности за уклонение от мобилизации по статье 336 Уголовного кодекса Украины", - пояснила адвокат.

Мобилизация в Украине

Ранее УНИАН писал, что военнообязанные украинцы могут получить штраф, если нарушат правила воинского учета. Украинское законодательство предусматривает взыскание суммы в размере от 17000 до 25000 гривен.

Гражданам Украины могут заблокировать банковские счета в случае нарушения правил воинского учета.

Вас также могут заинтересовать новости: