ТЦК имеют право заочно выносить постановление о наложении штрафа.

Указание в приложении Резерв+ фейкового адреса проживания может иметь негативные последствия для военнообязанных - они рискуют оказаться с заблокированными счетами, пишет Судебно-юридическая газета.

Отмечается, что в соответствии с постановлением Кабмина 560, надлежащим подтверждением оповещения военнообязанного о вызове является почтовое сообщение, которое ТЦК направляет по указанному в приложении адресу.

"Поскольку при наличии подтверждающих документов протокол за нарушение правил воинского учета может не составляться, а сразу выноситься постановление о штрафе, то мужчины, которые указали в Резерв+ недействительный адрес, рискуют оказаться с заблокированными счетами", - говорится в публикации. Видео дня

Указывается, что согласно вступившему в силу закону о заочных штрафах, ТЦК сможет заочно выносить постановление о наложении штрафа в случае, если военнообязанный не явился и не сообщил причину неявки: "Но при этом в ТЦК обязательно должны быть подтверждающие документы о получении вызова".

"Почтовое уведомление, где проставлена отметка об отсутствии лица по адресу задекларированного или зарегистрированного места жительства (если это лицо не сообщило ТЦК другого адреса места жительства) также может считаться подтверждающим документом для того, чтобы не составлять протокол, а сразу выносить постановление о наложении штрафа", - пишет газета.

Для физических лиц штрафы составляют до 25,5 тысяч гривень, а для бизнеса - до 59,5 тысяч гривень.

В случае неуплаты штрафа военнообязанный рискует тем, что его счета могут быть заблокированы, а имущество отобрано в порядке исполнительного производства.

Приложение Резерв+ - актуальные новости

Напомним, в Минобороны объяснили, когда после обновления данных в Резерв+ человека все равно могут принудительно доставить в Территориальный центр комплектования.

"Приложение Резерв+ реализует возможность обновить свои данные по нашему мобилизационному закону. Это почта, это телефон, это фактическое место жительства… Мы сейчас делаем все, чтобы реализовать функционал, чтобы можно было обновить и другие данные, которые есть по человеку в ТЦК и СП, онлайн, не делая физического визита в ТЦК и СП", - рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко .

По ее словам, пока этого функционала нет, не исключены случаи, что представители ТЦК могут отвести человека на обновление данных, при том что он актуализировал информацию в приложении Резерв+.

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