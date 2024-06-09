Для военнообязанных граждан Украины предусмотрена административная ответственность за нарушение правил воинского учета.

В Министерстве обороны рассказали, грозит ли наказание за внесение ложной информации при обновлении данных.

Об этом в эфире "Суспільного" рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, комментируя информацию о том, что гражданам якобы могут блокировать банковские счета за внесение ложных данных в приложении "Резерв+", пишет АрмияInform.

"Относительно блокировки счетов. Действительно есть набор норм, касающихся усиления ответственности за нарушение правил воинского учета. Потому что в стране война и эти нормы приняла Верховная Рада. Есть ряд моментов, которые касаются ответственности за то, что человек систематически, подчеркиваю - систематически, не обновляет свои данные или уклоняется от такой обязанности", - сказала Черногоренко.

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Она уточнила, что это касается неоднократного игнорирования необходимости прийти в территориальный центр комплектования и социальной поддержки или приглашений в приложении к обновлению данных.

"После двух игнорирований необходимости явиться в ТЦК или обновить данные онлайн на человека вносятся данные, что он находится в розыске. Фактически работники ТЦК передают данные в полицию, чтобы человека нашли и сообщили ему о необходимости явиться в ТЦК или обновить данные в Резерв+", - пояснила представительница министерства.

По ее словам, если человек и в дальнейшем абсолютно игнорирует свои обязательства, то составляется протокол об админнарушении и далее накладывается штраф.

"Относительно нарушения правил воинского учета. Эта статья не является новой, она всегда была административным правонарушением. Она не является нововведением. Для граждан всегда было обязательство иметь актуальные данные в ТЦК и СП. И если граждане не обновляли данные, то была административная ответственность", - отметила Черногоренко.

Заместитель министра подчеркнула, что цифровая команда Минобороны регулярно работает над тем, чтобы необходимость обновить данные была максимально комфортной.

"Раньше граждане должны были носить ксерокопии, физически идти в ТЦК, стоять в очередях. Сейчас мы работаем над тем, чтобы до конца июня запустить все электронные запросы через систему "Оберіг", которая взаимодействует со всеми государственными реестрами. Чтобы была возможность получить эти данные через электронные интеграции", - сказала представительница министерства.

Мобилизация в Украине

Ранее "Судебно-юридическая газета" отмечала, что указание в приложении "Резерв+" фейкового адреса проживания может иметь негативные последствия для военнообязанных - они рискуют оказаться с заблокированными счетами.

Отмечается, что согласно постановлению Кабинета министров 560, надлежащим подтверждением оповещения военнообязанного о вызове является почтовое сообщение, которое ТЦК направляет по указанному в приложении адресу. Так, поскольку при наличии подтверждающих документов протокол за нарушение правил воинского учета может не составляться, а сразу выноситься постановление о штрафе, то мужчины, которые указали в "Резерв+" недействительный адрес, рискуют оказаться с заблокированными счетами.

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