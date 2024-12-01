Надо решать проблему, почему те, кто должны по возрасту служить, не служат в армии.

На данный момент нет смысла снижать призывной возраст с 25 до 18 лет. Такое мнение для Львовской мануфактуры новостей высказал Евгений Дикий, военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар".

"Я сейчас не вижу смысла в снижении призывного возраста", - сказал Дикий.

По его мнению, существует две причины.

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"Если бы уже служили все мужчины призывного возраста по нынешнему законодательству, и их бы не хватало, тогда бы имело смысл говорить, какие еще категории можно призвать или снизить возраст", - подчеркнул эксперт.

По его словам, сейчас абсолютное большинство мужчин, которые подлежат призыву в соответствии с законом, до сих пор не мобилизованы и не служат. Кроме того, большое количество мужчин до сих пор не зарегистрированы в приложении "Резерв+". Обновили свои данные около 4 миллионов человек.

"Это означает, что только благодаря зарегистрированным сейчас можем втрое полностью обновить состав ВСУ... не задействуя возраст. Просто призвать тех, кто сейчас должен был бы призваться", - добавил Дикий, потому что сейчас воюет 1,1-1,2 миллиона граждан.

По его данным, больше всего уклоняются от призыва мужчины в возрасте 25-35 лет.

"Мы должны решать проблему, почему у нас не служат те, кто по закону должны. А не делать просто так, чтобы вместе с ними так же не служили еще и 18 и 20-летние", - сказал Дикий.

Он считает, что это две разные проблемы. Снижать призывной возраст не надо, потому что надо решать вопрос, почему не служат те, кто по возрасту уже должны.

Отдельно он сказал, что не хотел бы вести в бой мобилизованных подростков.

Снижение призывного возраста в Украине - последние новости

15 октября советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко заявил, что американские политики из обеих партий давят на президента Владимира Зеленского по уменьшению призывного возраста в Украине.

По данным Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника действующей администрации США, в администрации президента США Джо Байдена давят на Украину с требованием снизить мобилизационный возраст до 18 лет, чтобы быстро увеличить свои вооруженные силы для войны с Россией.

В то же время, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что призывы западных союзников по уменьшению мобилизационного возраста пока не актуальны. По его мнению, для начала Украине надо решить вопрос с незаконным бронированием, а также отсрочкой для "студентов-переростков".

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