Для начала Украине надо решить вопрос с незаконным бронированием, а также отсрочкой для "студентов-переростков".

Призывы западных союзников по уменьшению мобилизационного возраста пока не актуальны. Такое мнение в эфире телемарафона высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его словам, некоторые западные политики хотят заработать на этом "политические рейтинги", другие ищут повод "не предоставлять нам помощь оружием и выдвигают такие требования, которые не актуальны".

"Когда речь идет о том, чтобы снижать призывной возраст - мы должны обосновывать это тем, что ресурса в возрастной категории 25-55 уже нет. Все уже забронированные в таком возрасте - уже на фронте. Все "студенты-переростки" в таком возрасте уже на фронте", - сказал Тимочко.

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Он добавил, что Украине стоит говорить о снижении мобилизационного возраста только в том случае, если будет исчерпан весь человеческий ресурс в действующих пределах, установленных законодательством:

"Далеко он не исчерпан. Поэтому у нас появилось и 1,5 млн забронированных, у которых бронь сейчас снимают пакетами".

Также, по его словам, сейчас на рассмотрении судов есть немало уголовных дел в отношении студентов - особенно тех, которые учатся в частных учебных заведениях.

"Где студентов больше набирали, чем аудиторий есть. Должны пересмотреть те же определения - "условно годные" или "ограниченно годные". Сейчас должна состояться четкая градация. Мы должны определить, что мы имеем такое количество населения. ... Если мы будем иметь достаточное количество оружия и техники в системных поставках, ... я уверен, что такая дискуссия по уменьшению призывного возраста не будет стоять как таковая", - убежден Тимочко.

Дискуссии об уменьшении мобилизационного возраста

Ранее ряд западных СМИ заявил о давлении США на Украину относительно необходимости снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В частности, журналисты Reuters отмечают, что это позволит Киеву "быстро увеличить вооруженные силы".

По словам нардепа Ларисы Билозир, Украина может мобилизовать еще 3,7 млн мужчин в возрасте от 25 лет. Это не учитывая тех мужчин, которые имеют бронирование, или же выехали из Украины.

По мнению военного эксперта Романа Свитана, снижение мобилизационного возраста до 18 лет в Украине является нецелесообразным. В частности, он отметил, что лучший возраст для службы в армии - от 21 до 49 лет. Ведь младшие военные просто не готовы психологически.

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