Лазейка позволяла мужчинам призывного возраста выезжать за пределы украинской территории, отметили журналисты.

Продолжается мобилизация в Украине, и обновленный законопроект о мобилизационных мероприятиях закрыл лазейку, которая позволяла военнообязанным украинцам с двойным гражданством, в частности США, выезжать из Украины.

Об этом пишет Politico. Издание, со ссылкой на посольство США в Украине отмечает, что теперь такие мужчины призывного возраста не смогут покинуть Украину. Так, в частности, посольство советует таким мужчинам "прятаться на месте и выполнять местные распоряжения". А тем, кто подпадает под такое ограничение и сейчас находится за пределами Украины - советуют пока воздержаться от поездок на неопределенный срок.

"Ранее лазейка позволяла мужчинам призывного возраста выезжать за пределы Украины - несмотря на запрет на выезд, введенный во время военного положения - если они могли доказать, что постоянно проживают за рубежом. Однако недавно принятый закон о мобилизации, который вступил в силу в мае, отменил это исключение в начале июня", - отмечает издание.

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Напомним, в начале мая представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что военнообязанные мужчины с видом на жительство в других государствах не могут пересечь границу для выезда с украинской территории.

Мобилизация 2024 - последние новости, которые стоит знать

Накануне Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что усиленный набор женщин для работы в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки может высвободить мужчин для службы в боевых частях.

Между тем в ВСУ уже оценили первые результаты мобилизации заключенных. Так, по мнению командира танковой роты 32-й бригады ВСУ Дмитрия Балабухи, эти люди больше мотивированы и морально готовы к войску.

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