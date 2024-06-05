Вице-премьер высказала собственное мнение, как можно задействовать военнообязанных женщин, которые обновляют личные данные через приложение "Резерв+".

Усиленный набор женщин для работы в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки может высвободить мужчин для службы в боевых частях.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в социальной сети Facebook.

"В соцсетях прочитала, что в приложении "Резерв+" обновили данные 180 тысяч военнообязанных женщин", - сообщила Верещук.

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По ее убеждению, эти женщины являются прекрасными кадрами для системы ТЦК, включая руководящие должности.

"Усиленный набор женщин для работы в ТЦК может высвободить мужчин для службы в боевых частях", - считает Верещук.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, 4 июня спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что через мобильное приложение "Резерв+" свои данные обновили 1 371 000 украинцев - военнообязанных, призывников и резервистов. Среди людей, проживающих за рубежом, свои данные обновили более 18 тысяч. Если говорить о женщинах, то это около 190 тысяч.

При этом среди всех людей, которые обновили данные через "Резерв+", 164 тысячи - это забронированные, более 153 тысяч - это призывники и более 90 тысяч - лица, имеющие отсрочку.

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