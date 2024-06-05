По словам командира танковой роты, эти люди более мотивированы и морально готовы к войску.

34-летний командир танковой роты 32-й бригады ВСУ Дмитрий Балабуха, который сейчас переходит на новую офицерскую должность в штурмовой роте из заключенных, оценил новую инициативу Минюста. Сейчас к Силам обороны присоединилось уже более 600 таких бойцов.

"На днях я ездил в одну из колоний проводить собеседование как раз с такими людьми. Я думаю, из этого будет результат даже больше, чем ожидается. Ребята там действительно мотивированы. У некоторых людей, которые изъявили желание служить в Вооруженных силах, остался год срока. Плюс там есть люди, которые пишут заявления, чтобы их присоединили к ВСУ, еще с начала полномасштабного вторжения. Это не те люди, которых заставляют служить. Они более надежны, чем те, кого мобилизовали на улице, и кто говорит: "Я не хочу, я не военный", - подчеркнул защитник в интервью "Украинской правде".

По словам Балабухи, при общении с людьми в колонии он сразу "снимает с них розовые очки" и объясняет, что это очень опасно. По мнению военного, при наличии хорошей подготовки эти мобилизованные смогут принести хороший результат, поскольку морально они готовы.

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"Вы идете в штурмовики. Это очень опасная работа, где можно "задвухсотиться". Вы понимаете? Это очень кропотливая работа". Они говорят: "Да, понимаем. Научите нас!" Если будет нормальная подготовка, они принесут хороший результат. Я не сомневаюсь, что морально они выдержат. Но надо тренироваться. Чем лучше ты физически подготовлен, тем больше у тебя шансов выжить", - подытожил он.

Мобилизация заключенных - что известно

Ранее в Минюсте рассказали, что количество желающих присоединиться к Вооруженным силам среди украинских заключенных растет. Отмечается, что сейчас от осужденных, готовых вступить в ряды ВСУ, получено уже более 4000 заявлений.

В Министерстве обороны объяснили, что решение о мобилизации будет зависеть не только от личного желания и состава преступления осужденных, но и от заключения ВВК, решения суда и готовности командира принять такое лицо на службу в свое подразделение.

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