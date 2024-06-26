В Минобразования приняли меры, чтобы обучение в аспирантуре не превратилось "в коррупционный инструмент избежания мобилизации".

Опубликован специальный приказ Министерства образования и науки (Минобразования) о новых правилах обучения в аспирантуре, подписанный из-за чрезмерного ажиотажа среди мужчин призывного возраста на поступление на третий уровень высшего образования.

Речь идет о приказе №910 от 24 июня 2024 года "О некоторых особенностях приобретения и обновления и статуса соискателя высшего образования в 2024 году". Документ уже зарегистрирован в Министерстве юстиции (N 945/42290). Приказ действует со дня его официального опубликования.

В Минобразования объяснили, что изменить нынешние правила поступления на третий уровень высшего образования побудил "чрезмерный ажиотаж к обучению в аспирантуре среди мужчин призывного возраста". В частности, чтобы обучение в аспирантуре не превратилось "в коррупционный инструмент избежания мобилизации", в 2024 году отменено поступление на дневную форму обучения по контракту и откорректированы правила возобновления обучения в аспирантуре.

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"Поступление в аспирантуру в этом году будет осуществляться исключительно по государственному заказу, при этом бюджетных мест станет вдвое больше, чтобы дать возможность всем, кто на самом деле желает получить степень доктора философии (а не просто избежать мобилизации через аспирантуру), это сделать с полной поддержкой от государства. Поступление на обучение в аспирантуре по контракту в этом году будет возможно только на заочной и вечерней формах", - отметили в Минобразования.

В ведомстве информируют, что в этом году количество бюджетных мест для аспирантов увеличивается с обычных 3200 до 7000.

"Таким образом количество реальных аспирантов, которые на самом деле желают осуществлять научную работу и развиваться в аспирантуре будет обеспечено. Именно вузы и научные учреждения, после первичной сдачи ЕВЭ всеми желающими, будут выбирать самых талантливых абитуриентов", - отмечает министерство.

Отмечается, что по контракту остается заочная и вечерняя формы (последняя - как по государственному заказу, так и по контракту). "Важно: вечерняя и заочная формы обучения не предусматривают отсрочки от мобилизации", - подчеркивают в Минобразования.

Также новые правила предусматривают, что перевод с других форм обучения на дневную будет недоступен. Возобновление обучения на дневной форме разрешается только лицам, которые не являются военнообязанными, а также другим категориям, которым законно разрешено прерывать обучение (беременность, военная служба, медики и т.д.).

"Специальный приказ издан на базе особых полномочий Минобразования на период действия военного положения", - отметили в Министерстве.

Мобилизация в Украине

24 июня министр образования и науки Оксен Лисовой в соцсети сделал пост, в котором отмечал, что в этом году "аномальное количество мужчин призывного возраста решили податься в науку", поэтому решено изменить подходы поступления в аспирантуру.

Он подчеркнул, что до начала полномасштабной войны ежегодно на аспирантуру (и бюджет, и контракт) поступали около 7-8 тыс. человек на основании экзаменов непосредственно в ЗВО и научных учреждениях. А в 2024 году для сдачи ЕВЭ зарегистрировались 246 189 человек. 79% из них - это мужчины, среди которых почти половина претендует на поступление в аспирантуру. А если конкретнее - 91 561 человек призывного возраста. Лисовой отметил, что это "рекорд всех рекордов" и добавил, что "вряд ли речь идет о том, что наука в Украине стала вдруг популярной".

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