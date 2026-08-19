Две 'Барракуды' перехитрили кучу российских БПЛА: ВМС показали эпическое видео операции

Стоимость дронов, затраченных РФ, превышает цену одного украинского БЭКа.

Военно-морские силы ВСУ показали эффектное видео применения беспилотных катеров"Баракуда", которые пытались поразить российские пилоты БПЛА.

На обнародованных кадрах видно , как три российских БПЛА "Ланцет", два "Молнии" и несколько FPV-дронов пытаются поразить один из украинских катеров. В итоге врагу удалось остановить этот БЭК, затратив больше ресурсов, чем стоит сам беспилотный катер. Однако в то же время другой БЭК ускользнул от внимания россиян и добрался до запланированной точки запуска FPV-дронов.

"Их цели – на левом берегу, там, где противник не ожидал появления наших малых дронов… Исследуются и поражаются береговые укрепления… Несмотря на мощную радиоэлектронную борьбу операторы фиксируют попадания по объектам, которые использует противник", – говорится в видео от ВМС.

Удары по РФ: важные новости

Напомним, 18 августа украинские дроны массированно атаковали Московский регион. Местные власти сообщали о сотнях запущенных БПЛА. По данным местных властей, в частности, был поражён склад Wildberries в районе Атлант-парка в Богородском округе Подмосковья, там вспыхнул пожар.

О важности дронов для украинской армии ранее писало издание Business Insider. Журналисты отмечали, что на фоне нехватки личного состава Киев делает все больший акцент на развитие дронов и роботизированных систем, которые уже выполняют ряд задач на линии фронта.

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