Топливный кризис в России набирает обороты: в Москве ввели лимиты на АЗС

Нехватка топлива в столице и области отмечалась ещё на прошлой неделе.

В Москве на заправочных станциях нескольких сетей ввели лимиты на отпуск топлива, несмотря на усилия властей по снабжению столицы за счет перераспределения объемов с востока Российской Федерации.

Как пишет The Moscow Times, представители "Газпром нефти" сообщили, что на АЗС компании "временно действуют" ограничения на продажу бензина и дизельного топлива – до 40 литров на автомобиль. Узнать, разрешено ли набирать топливо в канистры, можно на месте, на конкретной станции.

На горячей линии "Татнефти" заявили, что лимит на продажу бензина на заправках Москвы в компании составляет 50 литров, для дизельного топлива – 60 литров.

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Нехватка топлива в столице и области фиксировалась еще на прошлой неделе. Местные жители сообщали о перебоях с бензином и очередях на АЗС после очередной серии украинских ударов по российским НПЗ. Особенно заметной стала нехватка АИ-95, который, несмотря на взлет цен до 120 рублей за литр, исчезал на АЗС "Газпрома", "Роснафты", "Нафтамагистрали", Teboil и других сетей.

По состоянию на вечер 18 августа 95-й бензин был только на одной АЗС "Нафтамагистрали" в Москве. Есть ли в продаже дизель, компании также рекомендовали уточнять на конкретной заправке. На горячей линии "Лукойла" сообщили, что АИ-92, АИ-95 и солярка были на двух станциях в городе, а ещё на одной – только дизель.

Отраслевые источники Reuters в начале недели сообщали, что Кремль вновь запустил кампанию по приоритетному снабжению Москвы бензином. По данным источников, дефицит топлива в московском регионе устраняется за счет перераспределения объемов из восточных регионов. Грузы бензина направляются в столицу из регионов, несмотря на то, что всё большее их количество сталкивается со второй волной топливного кризиса, охватившей уже десятки субъектов.

По состоянию на 16 августа бензин или дизель были доступны лишь на 28% АЗС по стране, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 41. За последние семь дней доступность топлива снизилась в Волгоградской, Челябинской, Оренбургской, Воронежской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Липецкой и Ростовской областях, а также в Татарстане.

Топливный кризис в России – последние новости

В начале августа в России началась новая волна топливного кризиса, связанная с ударами Украины по нефтеперерабатывающим заводам. Жители различных областей сообщали о многочасовых очередях на АЗС, а в некоторых регионах вновь ввели ограничения на продажу бензина в одни руки.

В августе местные власти как минимум 10 регионов РФ вновь усилили контроль за продажей топлива на автозаправках. Топливный кризис, который начал набирать обороты в мае и к июлю распространился почти на все регионы России, стал следствием остановки работы нескольких нефтеперерабатывающих заводов после атак с использованием дронов, а также сезонного роста спроса.

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